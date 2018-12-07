Вечером 7 декабря в Татарстане и Казани ожидают сильный снег

7 Дек. 14:34 2018-12-07T14:34:55+03:00

При этом вплоть до понедельника температура воздуха днем в своих максимальных значениях не опустится ниже -7 градусов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Согласно сообщению от Гидрометцентра Татарстана, вечером в пятницу и в ночь на субботу на территории республики местами ожидается сильный снег, а на дорогах заносы и также сильная гололедица.

При этом на утро 8 декабря в большинстве районов Татарстана прогнозируется снег, опять же местами сильный, а днем и вечером ко всему прочему еще и туман.

Что же касается температуры воздуха, то днем ее максимальные значения будут варьироваться от -2 до -7 градусов (в Казани – от -3 до -5).

Утром и ночью в воскресенье местами в республике ожидается туман, а также снег. Небольшие осадки будут и днем. В это время суток максимум, что покажут столбики термометров, так это от -2 до -7 градусов.

В понедельник, 10 декабря, ко всему этому местами в Татарстане прогнозируется еще и метель, правда слабая. Максимальная температура воздуха днем от 0 до -5 градусов. На дорогах, как и в воскресенье, гололедица, местами снежные заносы.