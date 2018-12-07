СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-07T13:38:06+03:00

В столице Татарстана он примет участие в очередном заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу в Казань прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В Аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках своей рабочей поездки Мантуров примет участие в очередном заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. На нем Чехию будет представлять коллеги министра Марта Новакова. Их отдельная встреча состоится в формате делового обеда.

До этого ожидается, что Денис Мантуров в сопровождении Рустама Минниханова посетит международную специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань», которая сейчас проходит на территории Казанской ярмарки.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»