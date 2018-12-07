13 декабря на очередной сессии Казгордумы депутаты рассмотрят бюджет и план своей работы на 2019 год
Пока в повестке дня 11 вопросов
Депутаты соберутся в Казанской Ратуше. Фото: kzn.ru
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В следующий четверг, 13 декабря, состоится очередная сессия Казгордумы. Депутаты соберутся к 10.00, чтобы рассмотреть 11 вопросов, в том числе и из раздела разное.
Так, в частности, в повестке дня значится обсуждение бюджета Казани на 2019 год и плановые 2020-й и 2021-й. Рассмотрят и вопрос о горожанах, которые нуждаются в неотложной поддержке в приобретении жилья по программе соципотеки, а также о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов правил землепользования и застройки.
В планах рассмотреть и план работы Казгордумы на 2019 год, и поговорить об отчетах депутатов перед избирателями в округах.