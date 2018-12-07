13 декабря на очередной сессии Казгордумы депутаты рассмотрят бюджет и план своей работы на 2019 год

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-07T09:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующий четверг, 13 декабря, состоится очередная сессия Казгордумы. Депутаты соберутся к 10.00, чтобы рассмотреть 11 вопросов, в том числе и из раздела разное.

Так, в частности, в повестке дня значится обсуждение бюджета Казани на 2019 год и плановые 2020-й и 2021-й. Рассмотрят и вопрос о горожанах, которые нуждаются в неотложной поддержке в приобретении жилья по программе соципотеки, а также о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов правил землепользования и застройки.

В планах рассмотреть и план работы Казгордумы на 2019 год, и поговорить об отчетах депутатов перед избирателями в округах.