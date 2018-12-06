Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана
В этот четверг на брифинге с журналистами официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что Министр цифрового развития и связи России Константин Носков не смог прибыть в столицу Татарстана на встречу с президентом республики Рустамом Миннихановым.
По словам Галимовой, у министра так сложились обстоятельства, в Казань приехали его коллеги. Тем не менее визит Константина Носкова в столицу Татарстана все же состоится, но чуть позже.
Он обсудит с Рустамом Миннихановым вопросы цифровизации и телевещания.
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