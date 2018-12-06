Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана

6 Дек. 14:05 2018-12-06T14:05:50+03:00

Официальный представитель Казанского Кремля сообщила, что их беседа все равно состоится

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В этот четверг на брифинге с журналистами официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что Министр цифрового развития и связи России Константин Носков не смог прибыть в столицу Татарстана на встречу с президентом республики Рустамом Миннихановым.

По словам Галимовой, у министра так сложились обстоятельства, в Казань приехали его коллеги. Тем не менее визит Константина Носкова в столицу Татарстана все же состоится, но чуть позже.

Он обсудит с Рустамом Миннихановым вопросы цифровизации и телевещания.

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