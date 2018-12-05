В Казани молодая мама угнала машину и лоб в лоб столкнулась с троллейбусом

5 Дек. 20:00 2018-12-05T20:00:08+03:00

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Поздно вечером 4 декабря 26-летняя жительница Казани поругалась с молодым человеком. Девушка тайком взяла у него ключи от «Лады» и отправилась кататься по городу. Уехать далеко не удалось. На улице Тульская она не справилась с управлением и на большой скорости выехала на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулась с троллейбусом.

К счастью в салоне находился только водитель и кондуктор, а сам троллейбус направлялся в парк. Удар был такой силы, что водителя отбросило в сторону, а передняя часть троллейбуса нуждается в основательном ремонте.

Девушка за рулем «Лады» не была пристегнута и ударилась головой о лобовое стекло. Она самостоятельно выбралась из автомобиля и покачиваясь начала звонить маме.

Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, девушка попросила ее скорее отпустить, потому что дома ее ждал четырехмесячный ребенок. От медицинского освидетельствования она отказалась. На момент аварии молодой человек не знал, что возлюбленная уехала и разбила его автомобиль.