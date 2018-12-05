2018-12-05T16:00:38+03:00
Спорт

У бывшего капитана "Рубина" умерла дочь

Руководство казанского клуба выразило соболезнования Рустему Хузину
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Нефтехимик".Фото: ФК "Нефтехимик".
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В семье бывшего защитника казанского "Рубина", ныне возглавляющего "Луч" из Владивостока. Рустема Хузина произошла трагедия. У него умерла дочь Розанна.

- Мы искренне разделяем вашу боль и передаём слова сочувствия и поддержки вам и вашим родным. Светлая память, Розана. Тренер, мы с тобой!, - выразили соболезнования тренеру руководители "Луча".

Не смог остаться в стороне и казанский "Рубин". Казанский клуб также выразил соболезнования Хузину.

- Выражаем искренние соболезнования Рустему Агзамовичу, его родным и близким… Терпения и сил, - приводится в официальном сообщении казанского клуба.

Отметим, что Хузин выступал за "Рубин" еще в советское время, дважды уходил из команды, но всякий раз возвращался. Имено в Казани в 2006 году он и завершил карьеру игрока. Всего за "Рубин" он сыграл 279 матчей и забил 9 голов.

Затем он перешел на тренерскую работу. Главный "Рубин" ему потренировать не удалось. Зато в качестве главного тренера он работал в нижнекамском "Нефтехимике".

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