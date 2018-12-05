В 2019 году жителей Татарстана ждет 121 выходной день

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-05T13:57:35+03:00

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В наступающем 2019 году у жителей Татарстана при пятидневной рабочей неделе будет 244 рабочих дня. Из них 9 сократятся на один час. Оставшийся 121 день - будут полностью выходными. В частности 18 из них станут нерабочими праздничными днями, а 3 - дополнительными днями для отдыха.

А в ближайшем будущем татарстанцев ждут 10-дневние новогодние праздники. Отдыхать жители республики будут с 30 декабря по 8 января включительно. В субботу, 29 декабря, трудовой день официально сокращается на час.