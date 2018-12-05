2018-12-05T17:10:10+03:00
Общество

Ряд улиц Вахитовского района Казани на сутки оставят без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
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Без света останутся жители 8 улиц.Без света останутся жители 8 улиц.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, в четверг, 6 декабря, света не будет в некоторых домах Вахитовского района столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в домах №№15, 18/6, 20, 22, 23, 25 по улице Островского;

С 8.00 до 11.00 электричество отключат по улицам Салимжанова, 10/73, 12а и Хади Такташа, 77а, 87;

С 9.00 до 17.00 света не будет по улицам Баумана, 36, Право-Булачная, 19, Павлюхина, 100, 102, 102а, 104, 106, 106б, Шаляпина, 39, 41, 41а, 43, 45, 49;

С 14.00 до 18.00 электричество отключат в домах, расположенных по улицам Право-Булачная, 47, Островского, 22;

Наконец, с 14.00 до 18.00 света не будет по улицам Назарбаева, 64, 66, 68, 70, Хади Такташа 81.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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