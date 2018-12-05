2018-12-05T12:05:38+03:00
Общество

Любви все возрасты покорны: В ЗАГСе Набережных Челнов расписали 83-летнюю невесту и 88-летнего жениха

На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие - дети и внуки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ЗАГСа Набережных ЧелновФото: пресс-служба ЗАГСа Набережных Челнов
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Во Дворце торжеств в Набережных Челнах состоялось необычное бракосочетание. Во вторник, 4 декабря, новую ячейку общества создали 83-летяя Альфия и 88-летний Нуруллы.

На церемонию были приглашены лишь самые близкие: дети, внуки, пара друзей. Однако поздравить молодоженов решила и председатель совета ветеранов отдела полиции-2 "Комсомольский" Зинаида Кузьминична Фомина. Она пожелала новобрачным семейного счастья, любви и крепкого здоровья.

Фото: пресс-служба ЗАГСа Набережных Челнов

Фото: пресс-служба ЗАГСа Набережных Челнов

Сотрудники ЗАГСа уже опубликовали фотографии с торжества подписав их самой подходящей для этого фразой: "Любви все возрасты покорны!"

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