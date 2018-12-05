Любви все возрасты покорны: В ЗАГСе Набережных Челнов расписали 83-летнюю невесту и 88-летнего жениха
На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие - дети и внуки
Фото: пресс-служба ЗАГСа Набережных Челнов
Изменить размер текста:
Во Дворце торжеств в Набережных Челнах состоялось необычное бракосочетание. Во вторник, 4 декабря, новую ячейку общества создали 83-летяя Альфия и 88-летний Нуруллы.
На церемонию были приглашены лишь самые близкие: дети, внуки, пара друзей. Однако поздравить молодоженов решила и председатель совета ветеранов отдела полиции-2 "Комсомольский" Зинаида Кузьминична Фомина. Она пожелала новобрачным семейного счастья, любви и крепкого здоровья.
Фото: пресс-служба ЗАГСа Набережных Челнов
Сотрудники ЗАГСа уже опубликовали фотографии с торжества подписав их самой подходящей для этого фразой: "Любви все возрасты покорны!"