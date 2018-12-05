2018-12-05T11:16:25+03:00
Общество

Рустам Минниханов поздравил волонтеров Татарстана с Днем добровольца

Он отметил, что сейчас в рядах добровольцев республики числяться десятки тысяч детей, юношей и девушек,
Алина ГАБДУЛИНА
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По словам главы республики, добровольческое движение воспитывает в людях чувство ответственности, гражданственность, патриотизм, инициативность, сострадание и преданность делуПо словам главы республики, добровольческое движение воспитывает в людях чувство ответственности, гражданственность, патриотизм, инициативность, сострадание и преданность делуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). С этим праздником жителей республики и людей, непосредственно причастных к нему, поздравил президент Татарстана Рустам Миннихнов.

В своем обращении он сравнил нынешних волонтеров с их старшими товарищами, которые самоотверженно сражались в дивизиях народного ополчения в период Великой Отечественной, трудились на субботниках и ударных стройках, рядах тимуровского движения.

- Сегодня в рядах добровольцев Татарстана десятки тысяч детей, юношей и девушек, объединенных в различные общественные объединения. Без них невозможно представить проведение крупных культурно-спортивных соревнований, общественных форумов.

Не забыл Рустам Минниханов бойцов поисковых отрядов и волонтеров, опекающих ветеранов и инвалидов, больных и воспитанников детских приютов.

По словам главы республики, добровольческое движение воспитывает в людях чувство ответственности, гражданственность, патриотизм, инициативность, сострадание и преданность делу.

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