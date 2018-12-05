Рустам Минниханов поздравил волонтеров Татарстана с Днем добровольца
5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). С этим праздником жителей республики и людей, непосредственно причастных к нему, поздравил президент Татарстана Рустам Миннихнов.
В своем обращении он сравнил нынешних волонтеров с их старшими товарищами, которые самоотверженно сражались в дивизиях народного ополчения в период Великой Отечественной, трудились на субботниках и ударных стройках, рядах тимуровского движения.
- Сегодня в рядах добровольцев Татарстана десятки тысяч детей, юношей и девушек, объединенных в различные общественные объединения. Без них невозможно представить проведение крупных культурно-спортивных соревнований, общественных форумов.
Не забыл Рустам Минниханов бойцов поисковых отрядов и волонтеров, опекающих ветеранов и инвалидов, больных и воспитанников детских приютов.
По словам главы республики, добровольческое движение воспитывает в людях чувство ответственности, гражданственность, патриотизм, инициативность, сострадание и преданность делу.