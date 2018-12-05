В Татарстане во время пожара пострадали мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-05T12:36:04+03:00

С ожогами 20 и 80 процентов они госпитализированы

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ЧП произшло в Набережных Челнах в поселке ГЭС в доме 8/4б в среду, 5 декабря, в 0.14. В однокомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного дома загорелась электроплитка. 45-летняя женщина попыталась потушить огонь, но не смогла. Ей помогал 43-летний мужчина, но тоже не смог справиться с пожаром. Они выскочили на лестничную клетку и позвали на помощь соседей. Те, увидев, что квартира пострадавших горит открытым огнем, вызвали пожарных.

К приезду огнебоцев горели мебель и вещи, общая площадь пожара составила два квадратных метра.

Пострадавших с ожогами доставили в больницу. Мужчине диагностировали 20% ожогов тела 1-2 степени, женщине - 80% ожогов тела 1-2 степени, сообщили в МЧС Татарстана.