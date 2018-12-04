У автобуса из Нижнекамска в Набережные Челны с 7 декабря изменится расписание
У автобуса, курсирующего из Нижнекамска в Набережные Челны, с пятницы, 7 декабря, изменится расписание. Помимо этого, возобновится посадка пассажиров по городу: на проспектах Строителей, Химиков и Вахитова.
Ежедневно за 110 рублей можно будет выехать из Набережных Челнов в Нижнекамск в 6.20, 7.00, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20 (кроме воскресенья) и 19.00.
Обратно автобус будет отправляться в 6.20 (кроме воскресенья), 7.00, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20.
К тому автовокзалы обоих городов сообщают, что студентов и пенсионеров ждет приятный бонус. При предъявлении соответствующего документа, они смогут получать 15% скидки на утренние поездки.
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