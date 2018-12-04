У автобуса из Нижнекамска в Набережные Челны с 7 декабря изменится расписание

4 Дек. 18:06 2018-12-05T11:13:22+03:00

В Нижнекамске возобновится посадка пассажиров по городу: на проспектах Строителей, Химиков и Вахитова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помимо этого, студенты и пенсионеры получат 15% скидку на утренние поездки

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У автобуса, курсирующего из Нижнекамска в Набережные Челны, с пятницы, 7 декабря, изменится расписание. Помимо этого, возобновится посадка пассажиров по городу: на проспектах Строителей, Химиков и Вахитова.

Ежедневно за 110 рублей можно будет выехать из Набережных Челнов в Нижнекамск в 6.20, 7.00, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20 (кроме воскресенья) и 19.00.

Обратно автобус будет отправляться в 6.20 (кроме воскресенья), 7.00, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20.

К тому автовокзалы обоих городов сообщают, что студентов и пенсионеров ждет приятный бонус. При предъявлении соответствующего документа, они смогут получать 15% скидки на утренние поездки.