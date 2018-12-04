2018-12-04T15:39:25+03:00
Общество

Президент Татарстана встретился с татарской общиной в Финляндии

Некоторым из них глава республики вручил награды
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный портал ТатарстанаФото: официальный портал Татарстана
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Во вторник, 4 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с татарской общиной в Финляндии. Во время мероприятия президент наградил некоторых из них за существенный вклад в сохранение и развитие национального языка, культуры и традиций.

Помимо этого, в рамках встречи Рустаму Минниханову показали несколько творческих номеров. Он, в свою очередь, отметил, что финские татары - пример того, как можно успешно адаптироваться в чужой стране и продолжать хранить и передавать свои национальные традиции и язык.

Во встрече приняли участие 100 человек. Все они вместе с главой Татарстана собрались в здании, которое местные татары построили на собственные средства в 1960 году. Сейчас в нем располагается Татарский национальный культурный центр Финляндии, молельный зал, воскресная школа, детский сад, спортивный клуб «Йолдыз», библиотека, концертный зал и учебные кабинеты.

Известно, что в настоящее время в Финляндии проживает около 950 татар.

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