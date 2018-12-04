В Татарстане во время пожара в дыму задохнулась пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-04T10:50:14+03:00

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Едкий дым из квартиры одинокой пенсионерки на первом этаже шестиэтажного кирпичного дома на улице Комарова в Зеленодольске соседи заметили в понедельник, 3 декабря, в 22.07. Они сразу вызвали пожарных. Сами они эвакуировались на улицу.

Приехавшие огнеборцы проникли в квартиру и быстро справились с огнем. Оказалось, что горела мебель в квартире 93-летней пенсионерки. Ее тело удалось найти сразу. По предварительным данным, женщина задохнулась в дыму.

- Общая площадь площадь пожара составила три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина возникновения огня - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.