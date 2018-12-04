В Татарстане педагог, схватившая школьницу за руку, написала заявление на увольнение

4 Дек. 09:51 2018-12-04T09:51:16+03:00

В о время занятий девочка не поняла математическую формулу Фото: Из материалов пресс-службы

У девочки в травмпункте диагностированы ушибы

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ЧП в школе №22 в Набережных Челнах произошло 1 декабря. Как сообщил начальник управления образования и автограда Винер Харисов, семиклассницу схватила за предплечье и повела к доске, где написана формула, учитель математики.

Хватка педагога оказалась такой сильной, что когда через несколько часов девочка с матерью обратились к медикам, то школьнице был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей правого плеча».

В школе сразу провели служебное расследование, учителю объявили выговор. Педагог подала заявление на увольнение.

Для объяснения сложившейся ситуации заместитель вице-премьера РТ – министр образования и науки Рафис Бурганов, вызвал Винера Харисова и директора школы №22 Николая Осипова.

- Министром дано поручение подготовить обсуждение вопросов соблюдения норм педагогической этики с разбором каждого конкретного случая, произошедшего в учебных заведениях, на всеобщем республиканском родительском собрании, которое состоится в декабре 2018 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.