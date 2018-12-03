Соцсети: В Набережных Челнах на водителя автобуса напал пассажир с ножом

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-03T12:24:26+03:00

Вместе с ним было трое товарищей, все они отказывались платить за проезд [видео]

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В одном из автобусов в Набережных Челнах произошла драка между водителем и тремя пассажирами. По словам очевидцев, трое пьяных молодых людей зашли в салон и отказались платить за проезд.

После того, как с парнями не смогла справиться кондуктор, разобраться в ситуации самостоятельно решил водитель автобуса. Не выходя из своей кабины, по словам очевидцев, он попросил молодых людей вести себя спокойнее и оплатить проезд.

Однако это не помогало и между ними зазвалась словесная перепалка, которая очень скоро переросла в драку. В какой-то момент один из дебоширов выхватил из кармана нож и набросился с ним на водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/680464" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах на водителя автобуса напал пассажир с ножом.соцсети

Последний, правда, не растерялся и, обезвредив нападавшего, вышвырнул его и двоих его друзей из салона автобуса. Очевидцы отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал.