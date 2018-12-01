В Чувашии под колесами иномарки погибла женщина
Смертельная авария произошла 30 ноября в 17.00 на 23 километре автодороги Авданкасы- Моргауши-Козьмодемьянск в Моргаушском районе республики. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса высадил 50-летнюю пассажирку в месте, где нет остановки общественного транспорта. Женщина решила перейти дорогу сзади автобуса, что является нарушением правил дорожнго движения. Этот маневр оказался роковым - 47-летний водитель иномарки "Тойота Ленд Крузер" не успел затормозить, когда на дорогу выскочила женщина.
- В результате наезда пешеход получила смертельные травмы, она скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.
В отношении водителя автобуса, высадившего пассажирку вне остановочного павильона, составлен административный протокол за нарушение правил обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Также в Управление госавтотранспорта Чувашии по надзору в сфере транспорта будет рассмотрено административное дело по статье "Высадка пассажиров в нейстановленном месте".
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