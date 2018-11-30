В Казани автомобиль Daewoo врезался в столб: в ДТП пострадали четверо молодых людей

СЕГОДНЯ 18:43 2018-11-30T18:43:53+03:00

23-летний хозяин машины превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

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Ночью в пятницу, 30 декабря, напротив дома №9 по проспекту Ямашева произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Daewoo. В машине находилась компания молодых людей. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в световую опору.

По предварительным данным, 23-летний хозяин машины превысил допустимую скорость. В результате столкновения пострадал и сам водитель, который получил ушиб головы, и трое его пассажиров. Так, 18-летняя девушка от удара сломала себе плечевую кость, а 18 и 19-летние парни, находившиеся на заднем сиденье, подобно водителю получили ушибы головы.

Не исключено, что злую шутку с молодыми людьми сыграл гололед.