В Казани автомобиль Daewoo врезался в столб: в ДТП пострадали четверо молодых людей
Ночью в пятницу, 30 декабря, напротив дома №9 по проспекту Ямашева произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Daewoo. В машине находилась компания молодых людей. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в световую опору.
По предварительным данным, 23-летний хозяин машины превысил допустимую скорость. В результате столкновения пострадал и сам водитель, который получил ушиб головы, и трое его пассажиров. Так, 18-летняя девушка от удара сломала себе плечевую кость, а 18 и 19-летние парни, находившиеся на заднем сиденье, подобно водителю получили ушибы головы.
Не исключено, что злую шутку с молодыми людьми сыграл гололед.
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