В Набережных Челнах начался форум "Деловые партнеры Татарстана"
В ходе пленарного заседания с Рустамом Миннихановым участники форума рассказали свои истории создания бизнеса
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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В пятницу, 30 ноября, в Набережных Челнах начал свою работу форум "Деловые понедельники". В первый день состоялось пленарное заседание с участием президента республики Рустама Миниханова.
Известно, что на форум приехали представители бизнес-сообществ из 51 региона России и стран ближайшего и дальнего зарубежья. Некоторые из них поделились с главой Татарстана своими историями создания бизнесов. Рассазы касались как транспортно-логистических услуг, ИТ-отрасли, медицины и здравоохранения, так и образования и культуры. Рустам Минниханов выслушал всех желающих и взял на заметку некоторые их идеи.