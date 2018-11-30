В Набережных Челнах начался форум "Деловые партнеры Татарстана"

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-30T16:23:48+03:00

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В пятницу, 30 ноября, в Набережных Челнах начал свою работу форум "Деловые понедельники". В первый день состоялось пленарное заседание с участием президента республики Рустама Миниханова.

Известно, что на форум приехали представители бизнес-сообществ из 51 региона России и стран ближайшего и дальнего зарубежья. Некоторые из них поделились с главой Татарстана своими историями создания бизнесов. Рассазы касались как транспортно-логистических услуг, ИТ-отрасли, медицины и здравоохранения, так и образования и культуры. Рустам Минниханов выслушал всех желающих и взял на заметку некоторые их идеи.