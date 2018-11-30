Житель Татарстана устроил дебош в поезде из Кисловодска в Иркутск
В четверг, 29 ноября, четверо пассажиров поезда "Кисловодск-Иркутск" были переданы сотрудникам линейного отдела полиции на станции Златоуст. Среди них был и житель Татарстана.
Как оказалось, 44-летний татарстанец вместе с тремя знакомыми (двумя жители Башкортостана и одним жителем Самарской области) направлялся в Красноярск, где они все планировали работать. В поезде будущие коллеги выпили и начали громко ругаться матом. Сначала их пытались успокоить другие пассажиры вагона, после - проводник, но мужчины не обращали на них никакого внимания.
Тогда начальник поезда принял решение высадить дебоширов на ближайшей станции. Уже там в их отношении были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных для этого местах.
В сторону Красноярска поезд отправился уже без четверых приятелей.