Житель Татарстана устроил дебош в поезде из Кисловодска в Иркутск

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-30T17:24:47+03:00

Он, вместе с тремя своими товарищами, направлялся в Красноярск на работу вахтовым методом

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В четверг, 29 ноября, четверо пассажиров поезда "Кисловодск-Иркутск" были переданы сотрудникам линейного отдела полиции на станции Златоуст. Среди них был и житель Татарстана.

Как оказалось, 44-летний татарстанец вместе с тремя знакомыми (двумя жители Башкортостана и одним жителем Самарской области) направлялся в Красноярск, где они все планировали работать. В поезде будущие коллеги выпили и начали громко ругаться матом. Сначала их пытались успокоить другие пассажиры вагона, после - проводник, но мужчины не обращали на них никакого внимания.

Тогда начальник поезда принял решение высадить дебоширов на ближайшей станции. Уже там в их отношении были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных для этого местах.

В сторону Красноярска поезд отправился уже без четверых приятелей.