В Татарстане могут вернуть систему льготного кредитования личного подсобного хозяйства

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-30T12:42:51+03:00

Дело в том, что сейчас из 490 тысяч трудоспособного населения, проживающего в селах, в сельском хозяйстве работает 71 тысяча

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В Татарстане предложили вернуть систему льготного кредитования личного подсобного хозяйства. Такую идею министру сельского хозяйства Марат Ахметов предложили местные фермеры во время совещания по развитию деловой активности сельчан в селе Большие Кайбицы.

Ахметов пообещал рассмотреть этот вопрос. Система льготного кредитования ЛПХ не действует уже почти 3 года, но раньше была очень популярна среди сельского населения.

Во встрече также приняли участие председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и владельцы ЛПХ.

Еще одной темой обсуждения стала необходимость создания сельхозкооперативов из числа жителей поселения. В рамках вопроса было отмечено, что на сегодняшний день из 490 тысяч трудоспособного населения, проживающего в селах, работает в сельском хозяйстве только 71 тысяча.