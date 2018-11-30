В Татарстане могут вернуть систему льготного кредитования личного подсобного хозяйства
В Татарстане предложили вернуть систему льготного кредитования личного подсобного хозяйства. Такую идею министру сельского хозяйства Марат Ахметов предложили местные фермеры во время совещания по развитию деловой активности сельчан в селе Большие Кайбицы.
Ахметов пообещал рассмотреть этот вопрос. Система льготного кредитования ЛПХ не действует уже почти 3 года, но раньше была очень популярна среди сельского населения.
Во встрече также приняли участие председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и владельцы ЛПХ.
Еще одной темой обсуждения стала необходимость создания сельхозкооперативов из числа жителей поселения. В рамках вопроса было отмечено, что на сегодняшний день из 490 тысяч трудоспособного населения, проживающего в селах, работает в сельском хозяйстве только 71 тысяча.