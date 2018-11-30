Жителя Чувашии будут судить за смертельное избиение 88-летнего родственника

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-30T10:15:23+03:00

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35-летнего безработного из деревни Яншихово Батыревского района обвиняют в гибели престарелого родственника.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 13 сентября текущего года у себя дома пьяный мужчина скинул с кровати 88-летнего старика и жестоко избил его.

По версии следствия, пенсионеру было нанесено более 40 ударов как рукам и, так и ногами. Потерпевший получил перелом позвоночника.

Остановить избиение попыталась мать обвиняемого, но безуспешно. В итоге женщина побежала за помощью к соседям. Престарелый мужчина в итоге был госпитализирован. Однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм в больнице на следующий день.

- В настоящий момент обвиняемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы переданы в суд, - сообщают в следственном комитете Чувашии.