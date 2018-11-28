В Татарстане похолодает до 22 градусов мороза

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-28T12:32:14+03:00

Днем будет чуть теплее, но довольно морозно

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На смену снегопадам в Татарстане придут суровые, по меркам ноября, морозы. Так, в Казани снег ожидается только предстоящей ночью, да и то он будет слабым. Днем 29 ноября осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха опустится до 14 градусов мороза, а при прояснениях и до 17 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее, но выше 8 градусов со знаком "минус" столбик термометра не поднимется.

Примерно такая же погода прогнозируется и в целом по Татарстану. Снег ожидается только ночью. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер, а на дорогах – гололед.

Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов мороза. При прояснениях она может снизиться до 22 градусов ниже нуля. Днем - от 17 до 22 градусов мороза.