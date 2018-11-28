2018-11-28T11:16:27+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" проиграл и во втором матче на клубном чемпионате мира

Подопечные Алекно в пяти сетах уступили итальянской "Чивитанове"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит-Казань".Фото: ВК "Зенит-Казань".
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Клубный чемпионат мира по волейболу, который проходит в Польше, для казанского "Зенита" пока складывается хуже не придумаешь. Подопечные Владимира Алекно считались главными фаворитами турнира. Это и понятно. "Зенит" в последние годы выигрывает почти все на своем пути.

Однако пока казанцы далеки от своей оптимальной формы. На старте мундиаля "Зенит" уступил в пяти сетах новоуренгойскому "Факелу". Во втором матче в соперниках значилась итальянская "Чивитанова".

В первом сете преимущество казанцев было очевидным. Это отразилось и в итоговом результате - 25:20. Во втором сете уже итальянцы смогли навязать "Зениту" свою игру и выиграть 25:22. Две следующих партии доходили до нервных концовок. В результате команды обменялись победами. 26:24 и 25:23.

Для "Зенита" все вновь решалось в пятой партии. При счете 17:17 судья усмотрел у Александра Бутько игру рукой на чужой стороне. Решение спорное, но оно в итоге и стало роковым. Итальянцы выиграли партию 19:17, а вместе с ним и матч 3:2.

Потерпев второе поражение, "Зенит" поставил себя почти в безвыходное положение. Теперь казанцам надо кровь из носу побеждать польскую "Скру". Матч состоится 29 ноября. Начало в 22:30 по московскому времени.

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