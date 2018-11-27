Татарстан начнет выделять деньги на обучение татар в Китае родному языку и культуре

СЕГОДНЯ 19:49 2018-11-27T19:49:20+03:00

Известно, что на данный момент в Поднебесной проживают порядка 5 тысяч представителей этой нации

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Татарстан будет выделять деньги на обучение татар в Китае родному языку, культуре и народным традициям. Это будет осуществляться за счет субсидий, которые республика будет направлять негосударственным организациям, занимающимся обучением.

- Получатель субсидии должен иметь опыт в реализации программ в области развития татарского языка, науки, образования, национальной культуры, исторического наследия, народной педагогики, демографии, - сообщается в тексте соответствующего постановления, которое уже подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Целью проекта является подготовка преподавательских кадров.

Известно, что в Китае на данный момент живут и работают порядка 5 тысяч татар.