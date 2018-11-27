Татарстан начнет выделять деньги на обучение татар в Китае родному языку и культуре
Татарстан будет выделять деньги на обучение татар в Китае родному языку, культуре и народным традициям. Это будет осуществляться за счет субсидий, которые республика будет направлять негосударственным организациям, занимающимся обучением.
- Получатель субсидии должен иметь опыт в реализации программ в области развития татарского языка, науки, образования, национальной культуры, исторического наследия, народной педагогики, демографии, - сообщается в тексте соответствующего постановления, которое уже подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Целью проекта является подготовка преподавательских кадров.
Известно, что в Китае на данный момент живут и работают порядка 5 тысяч татар.