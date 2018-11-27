2018-11-27T18:04:53+03:00
Общество

Три района Казани 28 ноября погрузятся во тьму

Свет отключат из-за ремонтных работ
Владимир КРУПСКИЙ
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Без света останутся как частные, так и многоквартирные дома.Без света останутся как частные, так и многоквартирные дома.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В среду, 28 ноября, в Казани вновь произойдет отключение электричества. Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в домах Вахитовского района, расположенных по улицам Дзержинского, 17, Кремлевская, 27, 29/1, Карла Маркса, 12, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, Фукса, 1, 3.

С 8.00 до 11.00 электричество отключат по улицам Баумана, 45, Лево-Булачная, 14а, Московская, 2, Профсоюзная, 40, 42, 44, Яхина, 3, 16.

С 12.00 до 14.00 света не будет по улицам Островского, 34/4, Пушкина, 1/55, 3, Университетская, 2/53, 4/34.

С 14.00 до 18.00 электричество отключат по улицам.Дзержинского, 1/8, 7, Кремлевская, 7, Карла Маркса, 1/10, Миславского, 3.

С 13.00 до 17.00 без света останутся дома №№14, 16, 20а по улице Бутлерова.

С 15.00 до 17.00 электричество отключат в домах по улицам Баумана, 86, Островского, 39/6, Пушкина, 5, 5/43, Университетская, 7.

С 9.00 до 17.00 без света оставят дома в поселке Салмачи Приволжского района по улицам: Абдуллы Алиша, Зеленая 3-я, 4-я, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Овражная, Солнечная, Тукая, Юбилейная и в поселке Мирный по улицам: Акварельная, Гумера Гали, Давликеевская, Давликеевская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, Железноводская, Землемерная 2-я, Земляничная 1-я, 2-я, Кызыл Яр, Мелитопольская, Новосельская, Новосельская 2-я, 3-я, 9-я, 10-я, 6-я, 8-я, 7-я, 5-я, 12-я, Ново-Давликеевская, Новинка, Надпойменная, Просторная, Полонная, Приовражная 2-я, Поперечно-Давликеевская 4-я, Рубежная, Рубежная 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, Рощинская, Рядовая 1-я, 2-я, Виталия Синицына, Рахима Саттара, Томская, Черноозерная, а также в домах №№4 и 6 по ул.Рыбацкая.

С 11.00 до 16.00 электричество отключат в домах Советского района по улице Завойского, 3, 3а, 5, 7.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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