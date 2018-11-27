2018-11-27T13:25:18+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пьяный таксист совершил ДТП и сбежал

Из-за него пострадали сразу два автомобиля [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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В Чебоксарах накануне вечером около ж/д станции "Ишлеи" произошла авария с участием такси "Фольксваген", а также двух других легковушек - "Лады" и "Ауди".

Машины двигались в попутном направлении друг за другом, когда такси резко врезалось в задний бампер отечественного автомобиля, а тот по инерции уже в бампер впереди идущей иномарки.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

На момент прибытия на место столкновения сотрудников ГИБДД, выяснилось, что таксист сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль. Однако далеко уйти ему не удалось, и очень скоро мужчина был задержан.

Как оказалось позже, виновник был пьян. К счастью, в этой аварии никто из людей не пострадал.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

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