2018-11-26T16:54:29+03:00
Происшествия

В Татарстане поймали приезжую, которая вместе с «порчей» избавила местных пенсионеров от сбережений

Женщину, у которой нашли часть похищенного, отправили под стражу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видео МВД ТатарстанаФото: скриншот с видео МВД Татарстана
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7 ноября в полицию Казани пришла 73-летняя горожанка. По ее словам, 4 дня назад она впустила к себе в квартиру незнакомку, которая выдавала себя за целительницу и обещала снять порчу.

Для чего, по просьбе «целительницы», пенсионерка передала ей деньги и золотые украшения. В результате, как всегда бывает в таких случаях, женщина лишилась перечисленного. Ущерб составил порядка 62 тысяч рублей.

Спустя две недели полицейским стало известно о похожем обмане в Казани. В этот раз от «целительницы» пострадала 80-летняя пенсионерка, которая из-за снятия «порчи» лишилась 42 тысяч рублей. Все указывало на то, что к данным преступлениям причастна одна и та же женщина.

В итоге правоохранителям удалось найти подозреваемую в Набережных Челнах. 53-летнюю жительницу города Димитровград Ульяновской области задержали около одной из «шиномонтажек». Ее переправили в Казань и заключили под стражу.

- Часть похищенного изъято и приобщена к уголовным делам о мошенничествах, - сообщают в МВД Татарстана.

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