В Чувашии открыли церковь, которую строили 13 лет

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-26T12:04:34+03:00

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На этих выходных в селе Большие Яльчики окрылась церковь, строительство которой началось еще в 2005 году.

Благословение на открытие нового храма Воскресения Христова на месте старого, к тому моменту уже давно разрушенного,было получено еще в 1996 году. В 2002 году настоятелем там был назначен отец Максим Петров. Само же строительство началось лишь несколько лет спустя.

- Храм Воскресения Христова возводился на пожертвования организаций, юридических и физических лиц, жителей села, их земляков и всех, кто неравнодушен к делу возрождения духовно-нравственных ценностей, - сообщают на портале правительства Чувашии.

Известно, что на освящение храма прибыл митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.