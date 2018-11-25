В Казани «КАМАЗ» протаранил забор «ГАЗелью»

25 Нояб. 17:47 2018-11-25T17:47:37+03:00

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Утром 25 ноября на пересечении улиц Магистральная и Учительская в Приволжском районе Казани произошло ДТП. Водитель «КАМАЗа», вероятно, не увидел запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. В этот момент у него на пути появилась грузовая «ГАЗель». Когда водитель «КАМАЗа» нажал на тормоза из-за плохой сцепки с дорожным покрытием машина продолжила ехать по инерции. В итоге «ГАЗель» откинуло к забору, ограждающему проезжую часть от пешеходного тротуара. «КАМАЗ», буквально, протаранил забор грузовой машиной.

В результате «ГАЗель» получила ощутимый ущерб - кабина водителя оказалась заметно деформирована, сильно пострадал кузов. Водителя грузового автомобиля госпитализировали. Виновника аварии сейчас устанавливают в ГИБДД.

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