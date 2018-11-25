2018-11-25T17:28:18+03:00
Звезды

Казанцам презентовали вязаные противогазы и марийское нижнее белье

В Казани подошла к концу неделя моды «Volga Fashion Week»
Александр ЧЕРНОВ
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Вязанные маски, похожие на противогазы отлично подойдут для морозной зимыВязанные маски, похожие на противогазы отлично подойдут для морозной зимыФото: Александр ЧЕРНОВ
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С 22 по 25 ноября в Казани проходила Международная неделя моды Volga Fashion Week. В рамках недели прошли лекции о моде и стиле, конкурсы модельеров, мастер-классы и круглые столы.

24 ноября на стадионе «Казань Арена» прошло гала-шоу фестиваля, в котором участвовали около сорока дизайнеров со всей страны. Начинающие и состоявшиеся модельеры презентовали повседневную одежду, подиумные коллекции, одежду для отдыха. Так же провели перфоманс, во время которого девушки вышли в образе ангелов и демонов. Заключительная модель вышла в окровавленном платье, на открытой спине были следы от отрубленных крыльев. В показе участвовали около 150 моделей, в том числе дети.

Так автор коллекции увидел современных мусульманских женщин Фото: Александр ЧЕРНОВ

Так автор коллекции увидел современных мусульманских женщинФото: Александр ЧЕРНОВ

Судили этот конкурсный показ: казанский топ-стилист Надежда Аюпова, имиджмейкер Татьяна Филиппова и фэшн-журналист Диана Лалетина.

Коллекция нижнего белья от модельера из Марийской республики Фото: Александр ЧЕРНОВ

Коллекция нижнего белья от модельера из Марийской республикиФото: Александр ЧЕРНОВ

Хедлайнером фестиваля Volga Fashion Week стал модный московский дизайнер, участник реалити шоу «Подиум» Кирилл Минцев. Его работы известны за пределами России - визитная карточка модельера – массивные украшения, выполненные в стиле, похожем на макраме. В этом духе он делает налокотники, корсеты, кокошники и маски. Показ его коллекций был одним из самых первых - модели вышли в вязанных масках, напоминающих противогазы. Так же в коллекции одежды был использован пластик и цветной полиэтилен.

Крупные девушки не должны бояться ходить по подиуму и уходить с него в припрыжку Фото: Александр ЧЕРНОВ

Крупные девушки не должны бояться ходить по подиуму и уходить с него в припрыжкуФото: Александр ЧЕРНОВ

Удивили зрителей работы Зульфии Шарофеевой – дизайнера из Йошкар-Олы. Почти сразу после мусульманских нарядов вышли девушки в очень откровенном нижнем белье. Зрители назвали эту часть шоу «Марийской Викторией Сикрит», по названию фэшн-шоу, где популярнейшие модели мира демонстрируют нижнее белье. Так же гости вечера увидели одежду для пышных девушек. Задача модельера была показать что девушки «Биг сайз» должны одеваться красиво и подчеркивать свою харизму.

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