2018-11-25T14:59:07+03:00
Общество

В Казани пенсионерка выпила ряженку с проволокой

Свою причастность к инородному предмету в продукте на производстве отрицают
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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82-летняя жительница Казани перед сном выпила молочный напиток и сразу стала задыхаться. Пенсионерке резко стало плохо. В этот момент в квартире она находилась одна, поэтому пыталась спасти себя всеми возможными способами.

Бабушка пила воду, массировала горло, пила соленую воду и пыталась прокашляться. Когла женщине удалось вызвать рвоту, она обнаружила, что из нее вышел кусок пятисантиметровой стальной проволоки.

Из-за недавно перенесенного инсульта пенсионерка сейчас старается употреблять только жидкую пищу, поэтому она поняла что проволока попала ей в горло через ряженку. Тем более, что кроме нее она ничего не употребляла втечение всего дня.

В магазине рядом с домом, где был приобретен молочный напиток, женщине показали сертификат качества на продукцию, обьяснив, что в этом нет их вины. А на производстве заверили, что проволока никак не могла попасть в пищевой продукт.

Правда, если 82-летняя жительница Казани сможет каким-то способом доказать, что проволока попала в ее организм через ряженку – они готовы оплатить материальные убытки, которые она понесла при травме ротовой полости.

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