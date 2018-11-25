Беспилотный автомобиль доехал до Казани от Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-25T10:51:19+03:00

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Автомобиль, разработанный на базе «Шкода Супер Б» российского НПО «СтарЛайн» самостоятельно преодолел расстояние от Питера до Казани. Задание для автомобиля было усложнено – часть пути он проехал по грунтовым дорогам без разметки. Максимальная скорость составляла 80 километров в час. В отсутствие разметки движение обеспечивали системы навигации. Машина оборудована стерео и монокамерой, радаром, лидаром, инерциальной и GPS-системами навигации.

На протяжении пути в салоне находился пилот, который мог перехватить управление в случае неисправности техники. Но делать этого не пришлось - с задачей умный автомобиль справился сам.

После долгого пути разработчики проверили данные и выявили недостатки автопилота. Кое-где у него возникали затруднения с распознаванием границ дороги. А местами он работал медленнее из-за большого обьема поступающих данных.

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