Беспилотный автомобиль доехал до Казани от Санкт-Петербурга
Автомобиль, разработанный на базе «Шкода Супер Б» российского НПО «СтарЛайн» самостоятельно преодолел расстояние от Питера до Казани. Задание для автомобиля было усложнено – часть пути он проехал по грунтовым дорогам без разметки. Максимальная скорость составляла 80 километров в час. В отсутствие разметки движение обеспечивали системы навигации. Машина оборудована стерео и монокамерой, радаром, лидаром, инерциальной и GPS-системами навигации.
На протяжении пути в салоне находился пилот, который мог перехватить управление в случае неисправности техники. Но делать этого не пришлось - с задачей умный автомобиль справился сам.
После долгого пути разработчики проверили данные и выявили недостатки автопилота. Кое-где у него возникали затруднения с распознаванием границ дороги. А местами он работал медленнее из-за большого обьема поступающих данных.
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