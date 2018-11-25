2018-11-25T08:55:42+03:00
Общество

В Татарстане ко Дню Матери появилась гигантская надпись

Ночью ее сделали жители Зеленодольска
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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За ночь в Зеленодольске появилась гигантская надпись. Таким способом жители города решили поздравить с праздником своих матерей. Каждое последнее воскресенье ноября в стране отмечают День Матери.

Во дворе на улице Гоголя, 31а и Карла Маркса 36а неизвестные написали фразу «С Днем Мамы!!!» В социальных сетях очевидцы поделились, что видели, как на протяжении нескольких часов ее создавали двое молодых людей. Надпись, где каждая буква, составляет размером почти четыре метра появилась прямо на льду озера, которое находится во дворе. Пожелание видят жители всех ближайших домов.

Жители Зеленодольска, узнавшие о необычном поздравлении приходят сюда, чтобы сфотографироваться. Очевидно, поздравление сохранится до первого снега, который синоптики пообещали уже днем.

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