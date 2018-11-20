В Татарстане водителя грузовика будут судить за аварию, в которой загорелась машина и погиб человек

СЕГОДНЯ 19:40 2018-11-20T19:40:48+03:00

Мужчина уже полностью признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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26-летний водитель из Кукморского района полностью признал свою вину в смертельном ДТП.

Напомним, авария произошла 20 сентября этого года в Балтасинском районе на дороге «Балтаси-Шемордан». По версии следствия, мужчина, управляя грузовиком с цистерной, во время обгона столкнулся с автомобилем ГАЗ-31105.

В результате ДТП возник пожар, салон легковушки полностью выгорел, ее водитель погиб. Ехавшую с ним пассажирку успели вытащить наружу очевидцы. Женщина получила многочисленные переломы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело за нарушение, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

- Расследование завершено, материалы дела направлены в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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