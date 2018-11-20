2018-11-20T11:17:55+03:00
Общество

"Помогите найти маму!": В Татарстане ищут женщину, которая ушла из дома и не вернулась

Ольга Моисеева нуждается в медициной помощи и может не осознавать, где она находится
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Нурлатском районе Татарстана пропала 64-летняя Ольга Моисеева. Женщина вышла из дома в деревне Караульная гора в воскресенье, 18 ноября, но обратно не вернулась. До сих пор о ней нет никакой информации.

Ольга имеет среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Ее рост составляет примерно 165 сантиметров. На момент пропажи на женщине был розовый пуховик с капюшоном длинной чуть ниже колен и черные сапоги.

- Люди помогите! Проверьте свои ближайшие заброшенные дома. Она может быть где угодно и не осознавать, что с ней происходит, и где она находится. Помогите найти маму! - просит неравнодушных пользователей социальных сетей дочь пропавшей Анастасия. Пропажей Ольги уже занялся поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Если вы обладаете какой-то информацией о возможном местоположении Ольги Моисеевой, сообщите об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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