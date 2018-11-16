В 2019 году в Чувашии на развитие спортивного туризма будет потрачено порядка 3,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-16T16:43:19+03:00

На эти средства в 2019 году в республике создадут 11 базовых центров

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В наступающем 2019 году в Чувашии порядка 3,6 миллиона рублей будут потрачены на развитие спортивного туризма. Известно, что большая часть этих денег - 2,8 миллиона, средства президентского гранта. Остальное - местное софинансировние.

Известно, что все выделенные средства пойдут на создание 11 базовых центров развития спортивного туризма и закупку необходимого для них оборудования, а также снаряжения. Такие заведения появятся в Чебоксарах, Канаше, Новочебоксарске, Канашском, Ядринском, Моргаушском и Цивильском районах.

Пилотными площадками для развития такого вида спорта станут школы №18 и №47 в Чебоксарах, а также Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова.

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