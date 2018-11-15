В Набережных Челнах появятся шесть новых детсадов на 1,5 тысячи мест

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-15T11:22:30+03:00

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Набережные Челны приростают новыми дошкольными учреждениями. Так, в 35 комплексе начали строительство нового детсада, рассчитанного на 220 мест. На эти цели выделили 194 миллиона рублей. В новом дошкольном учреждении появится шесть ясельных групп для 120 детей.

Меж тем, по словам мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева, это не предел. В 2019 году в Набережных Челнах планируется строительство шести детских, в которых будет предусмотрено 1500 мест.

Новые детские сады кроме 35 комплекса появятся в 14 комплексе Нового города и поселка ЗЯБ, в 63 микрорайоне. Сразу два учреждения построят в Замелекесье. Все они будут представлять собой здания, соответствующие современным требованиям.