На трассе Москва-Челябинск фура из Татарстана вылетела в кювет
Дальнобойщик направлялся из Набережных Челнов в Новосибирск
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 13 ноября, на 1644 километре трассы Москва-Челябинск произошла авария с участием грузовика «Scania» из Татарстана.
По предварительной версии, 37-летний мужчина за рулем фуры не выбрал безопасное расстояние между ним и другим грузовиком, который двигался впереди. В какой-то момент дальнобойщик резко вывернул руль, по касательной задел грузовик, а после опрокинулся в кювет.
К счастью, водитель не пострадал. Известно, что он направлялся из Набережных Челнов в Новосибирск.
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»