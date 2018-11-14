На трассе Москва-Челябинск фура из Татарстана вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-14T14:24:40+03:00

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Во вторник, 13 ноября, на 1644 километре трассы Москва-Челябинск произошла авария с участием грузовика «Scania» из Татарстана.

По предварительной версии, 37-летний мужчина за рулем фуры не выбрал безопасное расстояние между ним и другим грузовиком, который двигался впереди. В какой-то момент дальнобойщик резко вывернул руль, по касательной задел грузовик, а после опрокинулся в кювет.

К счастью, водитель не пострадал. Известно, что он направлялся из Набережных Челнов в Новосибирск.