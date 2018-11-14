2018-11-14T12:08:27+03:00
Происшествия

В Казани две отечественные легковушки смяли "Рено"

Водитель иномарки получил растяжение шейного отдела позвоночника
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным данным, виновников ДТП стал молодой человек за рулем автомобиля "Жигули"По предварительным данным, виновников ДТП стал молодой человек за рулем автомобиля "Жигули"Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Во вторник, 13 ноября, в Казани произошла авария, участниками которой стали сразу три автомобиля: два отечественных и один французский.

Так, в 19.00 на улице Мира столкнулись "Жигули", "Рено Логан" и "Лада Калина". По предварительным данным, 28-летний мужчина за рулем "ВАЗ-2105" проезжал перекресток на высокой скорости, но в какой-то момент не справился с управлением машиной и столкнулся с "Рено", которое стояло впереди. От удара иномарку отбросило на припаркованную "Ладу".

В результате массовой аварии водителю "Рено" потребовалась помощь врачей. 40-летний мужчина получил растяжение шейного отдела позвоночника.

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