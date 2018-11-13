2018-11-13T18:53:06+03:00
Происшествия

В Татарстане телефонный террорист, «заминировавший» школу, приговорен к условному сроку

Мужчина свою вину полностью признал
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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47-летнего жителя Зеленодольска признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

17 марта этого года мужчина по пьяни позвонил с мобильного телефона на номер экстренных служб «112». Он сообщил, что якобы в местной школе №4 заложена бомба.

Прибывшие на место представители экстренных служб обследовали само образовательное учреждение и прилегающую территорию. В результате никакого взрывного устройства обнаружено не было. Самого телефонного террориста вычислили и возбудили в отношении него уголовное дел.

- Мужчина полностью признал свою вину. В итоге суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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