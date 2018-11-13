В 2019 году в Чувашии отремонтируют спортзалы в 30 сельских школах
В следующем году в Чувашии отремонтируют и по необходимости переоборудуют спортивные залы в 30 сельских школах. Из федерального бюджета на это уже выделили 28,2 миллиона рублей, а из республиканского - 902 тысячи. Также предусмотрено муниципальное софинансирование.
В частности, в список объектов, которых коснется ремонт, вошли по 2 школы из Алатырского, Аликовского, Батыревского, Моргаушского, Цивилского, Чебоксарского, Шемуршинского и Янтиковского районов. По одной школе - из Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Красноармейского, Мариинско-Поссадского, Порецского, Урманского и Яльчинского районов. Также по три спортивных зала отремонтируют в Канашском и Ядринском районах.
Отметим, что за последние пять лет в Чувашии подобный ремонт был провден в 150 сельских школах. Вовсе без спортивных залов на данный момент стаются 7% таких учебных заведений.
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