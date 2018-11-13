В Казани стартовала совместная коллегия Министерств здравоохранений России и Белоруси

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-13T15:01:48+03:00

Во время встречи произойдет подписание Дорожной карты по реализации Меморандума о взаимопонимании между ведомствами обоих государств

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Во вторник, 13 октября, в Казани состоялась встреча статс-секретарь-заместителя Министра здравоохранения России Дмитрия Костенникова и заместителя Министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича. Совместная коллегия ведомств обоих государств проходит на базе казанской медицинской академии.

В ходе заседания, в том числе, обсуждаются подходы к подготовке специалистов. Помимо этого запланировано подписание Дорожной карты по реализации Меморандума о взаимопонимании между министерствами здравоохранения обоих государств о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Отметим, что данная коллегия будет проходить в Казани в течение двух дней.

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