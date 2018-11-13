В Чувашии будут судить наемника «Генриха», участвовавшего в боях против ДНР

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-13T13:08:16+03:00

Мужчина также обвиняется в незаконном обороте наркотиков, реабилитации нацизма и экстремизме

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Безработный 41-летний житель Ставропольского края Сергей Ильин собрал целый букет уголовных статьей, по которым его обвиняют в Чувашии.

По версии следствия, Ильин, известный как наемник под позывным «Генрих», в конце 2014 года за 4 тысячи гривен вошел в состав одного из националистического украинского батальона. Там он в качестве стрелка участвовал в вооруженном конфликте с ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Также, в последующем, до 2018 года, Ильин публично размещал в соцсетях экстремистские и реабилитирующие нацизм материалы. При этом в ряде из них присутствовали призывы к экстремистской деятельности и выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России.

- Мужчина заключен под стражу. Расследование завершено, и все материалы переданы в Верховный суд Чувашии, - сообщают в республиканском СУ СКР.

При этом в отношении Ильина уже идет процесс по факту его участия в незаконном обороте наркотиков на территории Чувашии.