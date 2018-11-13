2018-11-13T17:07:13+03:00
Происшествия

В Казани во время работ на высоте погиб рабочий

22-летний парень оступился и сорвался вниз
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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ЧП произошло утром 12 ноября в одном из цехов предприятия, расположенного в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Там было обнаружено тело 22-летнего рабочего с признаками падения с высоты.

По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

Как уже успели выяснить следователи, молодой человек работал на предприятии по договору найма. Он получил задание - зачистить фонарь, и в какой-то момент, оступившись, упал с высоты 17 метров.

Получив травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте. Сейчас выясняют, работал ли мужчина на высоте со страховочным поясом, или пренебрег мерами безопасности.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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