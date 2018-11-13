За три года население Казани увеличится на 35,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-13T12:27:19+03:00

А до конца текущего года количество горожан вырастет на 11,5 тысяч

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Стало известно, что за период с 2019 до 2021 годы население Казани вырастет на 35,5 тысяч человек. На слушаниях по проекту муниципального бюджета председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов заявил, что, согласно прогнозу, это произойдет за счет увеличения рождаемости и приезжих.

В частности, до конца 2018 года количество жителей столицы Татарстана вырастет на 11,5 тысяч жителей. Примерно такой же рост ждет горожан и в последующие годы.

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