В Татарстане разыскивают 29-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-11T17:31:44+03:00

Ксения Викентьева уехала из Казани 3 ноября в Стерлитамак и больше не выходила на связь

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29-летняя жительница Башкирии выехала домой из Казани в прошлую субботу 3 ноября. С того момента сотовый телефон девушки не отвечает, а сама она не выходит на связь. Дома у Ксении осталась маленькая дочка. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры и родственники. Не равнодушные люди признаются, что территория поиска огромная, поэтому просят посодействовать в розыске девушки.

Рост Ксении Викентьевой 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы рыжие до плеч, глаза серые. Девушка была одета в светло-коричневую куртку с меховым воротниеом и капюшоном, в синие джинсы и зимнюю обувь. Могла переодеться в зеленую короткую куртку и черные высокие сапоги.

Родственники Ксении просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефону 7 987 106 06 01.

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