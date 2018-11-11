2018-11-11T16:52:22+03:00
Здоровье

В Татарстане появится «Черный список» пациентов медучереждений

Теперь будут наказать всех, кто записывается, но не приходит на прием к врачу
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Nevralgia24.ruФото: Nevralgia24.ru
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Во многих поликлиниках Татарстана попасть на прием к узкопрофильному врачу можно только через несколько недель после обращения. В Нижнекамской центральной больнице решили проанализировать, почему записи на много недель вперед заполнены, а больные все-равно приходят в порядке живой очереди. На примере записи пациентов за сентябрь оказалось, что более двадцати процентов записавшихся передумали приходить.

По словам Габибуллы Ахмедова - главного врач ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» - в ближайшее время будет доработана система электронной очереди, которая позволит пациенту записаться и не прийти на прием только три раза - после этого он сможет попасть на прием в порядке живой очереди.

С 9 ноября занять электронную очередь к узкому специалисту можно будет только на неделю вперед - вместо прежних двух недель.

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