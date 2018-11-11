Дочь Алсу дебютировала на казанской сцене вместе с мамой

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-11T09:35:14+03:00

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Алсу дала в Казани первый концерт после декретного отпуска. Вслед за столицей Татарстана шоу «Не молчи» увидят жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В музыкальной программе много переходов к татарской культуре. Одну из песен певица исполняет полностью на татарском языке, а в перерывах между песнями рассказывает о любви к своему краю и о значении своего имения на родном татарском языке «Ал су - переводится розовая вода».

Певица сменила на сцене семь образов - все были в серебреФото: Александр ЧЕРНОВ

Целый номер исполнительна посвятила отцу, где параллельно с песней демонстрируют фотографии из семейного архива Сафиных. Яркой частью стал выход на сцену дочек певицы – Микеллы и Сафины, одна из которых исполнила на большой сцене песню на английском языке.

За время шоу Алсу сменила семь ярких образов, исполнила песню вместе с детьми из казанской академии Игоря Крутого и продемонстрировала возможности уникальной сцены, гигантские экраны которой перемещаются на 180 градусов.

Певица встретилась с поклонниками после концертаФото: Александр ЧЕРНОВ

После двухчасового концерта певица встретилась с поклонниками и с детьми, у которых проблемы создоровьем.