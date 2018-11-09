2018-11-09T16:12:31+03:00
Общество

В Казани откроется новый бульвар «Белые цветы»

В торжественной церемонии примет участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Торжественное открытие нового бульвара на улице Абсалямова рядом с остановкой общественного транспорта «Парк Победы» состоится 10 ноября в 13:30.

Раньше на месте новой городской достопримечательности распологалась нелегальная автостоянка. Отмечается, что в превращение ее в пространство для отдыха горожан свою лепту внесла семья писателя Абдурахмана Абсалямова.

В итоге новый бульвар назван в честь одного из самых его популярных произведений - «Белые цветы». Казанцы увидят здесь необычные арт-объекты на разных языках, которые школьники переводили на уроках.

Бульвар украшают ротонды, инсталляции из природных материалов, также там имеется детская площадка и множество пешеходных дорожек. В открытии нового для города объекта примет участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман.

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